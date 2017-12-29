В Москве автобус протаранил остановку

В Москве на Сходненской улице автобус снес остановку общественного транспорта.

ДТП произошло около станции метро. По предварительным данным, пострадали три человека. Медики оказывают им помощь в автомобилях скорой помощи на месте происшествия, передает Nation News с ссылкой на свой источник.

Ряд СМИ сообщили о двух погибших, однако эта информация пока не поуила подтверждения.