В Москве автобус протаранил остановку
В Москве на Сходненской улице автобус снес остановку общественного транспорта.
ДТП произошло около станции метро. По предварительным данным, пострадали три человека. Медики оказывают им помощь в автомобилях скорой помощи на месте происшествия, передает Nation News с ссылкой на свой источник.
Ряд СМИ сообщили о двух погибших, однако эта информация пока не поуила подтверждения.
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