В Москве арестованы все нападавшие на сотрудников Росгвардии

Суд в подмосковной Щербинке арестовал троих подозреваемых в нападении на сотрудников Росгвардии в новой Москве. Они взяты под стражу до 28 февраля.

Фигуранты признали свою вину и дали признательные показания. 30 декабря в Росгвардии подтвердили, что в результате операции с участием спецназа были задержаны все участники нападения на сотрудников ведомства в новой Москве, в результате которого один сотрудник Росгвардии погиб и еще один был ранен.

29 декабря вечером экипаж вневедомственной охраны в составе двух сотрудников Росгвардии выехал по сигналу тревоги на охраняемый объект - магазин в деревне Рогово Новомосковского административного округа. Там на двух сотрудников напала группа из восьми человек, в результате чего сержант полиции Виктор Глебов был смертельно ранен, второй сотрудник получил травму, сообщает "Интерфакс".

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