В Москве арестованы четверо подозреваемых в разбойном нападении

Сотрудники столичной полиции арестовали четверых подозреваемых в совершении разбойного нападения на улице Малые Каменщики, сообщает агентство новостей "Москва"

Сегодня в полицию поступило оперативное сообщение, что в подъезде многоквартирного дома на улице Малые Каменщики находятся четверо неизвестных в медицинских масках и планируют совершить разбойное нападение на квартиру, сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Прибывшие на место происшествия полицейские, задержали двоих подозреваемых. "Два их предполагаемых подельника на тот момент уже находились в квартире потерпевшего, где, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, связали хозяина жилища и предприняли попытку открыто похитить принадлежащие ему ценности", - сообщила представитель МВД.

Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов СОБР задержали подозреваемых. Владелец квартиры не пострадал.


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