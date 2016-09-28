В Москве арестованы четверо подозреваемых в разбойном нападении

Сотрудники столичной полиции арестовали четверых подозреваемых в совершении разбойного нападения на улице Малые Каменщики, сообщает агентство новостей "Москва"



Сегодня в полицию поступило оперативное сообщение, что в подъезде многоквартирного дома на улице Малые Каменщики находятся четверо неизвестных в медицинских масках и планируют совершить разбойное нападение на квартиру, сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Прибывшие на место происшествия полицейские, задержали двоих подозреваемых. "Два их предполагаемых подельника на тот момент уже находились в квартире потерпевшего, где, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, связали хозяина жилища и предприняли попытку открыто похитить принадлежащие ему ценности", - сообщила представитель МВД.

Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов СОБР задержали подозреваемых. Владелец квартиры не пострадал.



