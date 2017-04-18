В Москве арестован отец бывшего полковника МВД Захарченко
Басманный суд Москвы отправил под арест отца бывшего начальника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко.
Виктор Захарченко пробудет под стражей до конца мая. Он обвиняется в растрате, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Защита Захарченко-старшего подала жалобу на решение суда. Она будет рассматриваться 24 апреля в Мосгорсуде.
Дмитрий Захарченко обвиняется в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствованию правосудию. При обыске у него были обнаружены средства на общую сумму в 8,5 млрд рублей.
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