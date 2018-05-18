В Москве арестован еще один фигурант дела о крупном хищении

Басманный суд столиц избрал меру пресечения в виде заключения под стражу руководителю группы компаний «Роспан» Никите Колесникову.

О его аресте ходатайствовало следствие. В СИЗО предприниматель пробудет до 16 июня, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Некоторое время назад суд арестовал и бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова. И он, и Колесников подозреваются в хищении 450 миллионов рублей, которые были выделены на строительство здания Эрмитажа.

Ранее Пирумов проходил по так называемому «делу реставраторов».