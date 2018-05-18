В Москве арестован еще один фигурант дела о крупном хищении
Басманный суд столиц избрал меру пресечения в виде заключения под стражу руководителю группы компаний «Роспан» Никите Колесникову.
О его аресте ходатайствовало следствие. В СИЗО предприниматель пробудет до 16 июня, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Некоторое время назад суд арестовал и бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова. И он, и Колесников подозреваются в хищении 450 миллионов рублей, которые были выделены на строительство здания Эрмитажа.
Ранее Пирумов проходил по так называемому «делу реставраторов».
Следующая новость Ставропольский край атаковала саранча
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии