В Москве арестован еще один подозреваемый в подготовке терактов
Еще один предполагаемый преступник, готовивший теракты в Москве и Санкт-Петербурге, арестован решением Мещанского суда Москвы.
Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.
- Постановлением судьи Эксанбаеву Шухратбеку Кучкарбаевичу, 1993 года рождения, подозреваемому в организации деятельности террористической организации, участии в деятельности такой организации и в незаконном обороте оружия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 января, - заявила Бочарова.
Собеседница агентства уточнила также, что суд рассматривает вопрос о мере пресечения еще одному задержанному по данному обвинению гражданину.
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