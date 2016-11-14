В Москве арестован еще один подозреваемый в подготовке терактов

Еще один предполагаемый преступник, готовивший теракты в Москве и Санкт-Петербурге, арестован решением Мещанского суда Москвы.

Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

- Постановлением судьи Эксанбаеву Шухратбеку Кучкарбаевичу, 1993 года рождения, подозреваемому в организации деятельности террористической организации, участии в деятельности такой организации и в незаконном обороте оружия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 января, - заявила Бочарова.

Собеседница агентства уточнила также, что суд рассматривает вопрос о мере пресечения еще одному задержанному по данному обвинению гражданину.