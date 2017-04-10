В Москве арестован обвиняемый в призывах к терроризму
Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу математику Дмитрию Богатову, который подозревается в попытке организации массовых беспорядков и публичных призывах к терроризму.
Сам Богатов и его защита просили об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Однако следствие настаивало именно на аресте, считая, что в противном случае могут возникнуть препятствия в расследовании дела. Суд с этим доводом согласился, передает «Интерфакс».
Ранее Богатова задержали по подозрению в призывах к массовым беспорядкам. Суд отказался арестовывать его, и ему были предъявлены обвинения по другим статьям.
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