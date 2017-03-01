В Москве активисты движения «Стопхам» сформировали «шариатский патруль»

Участники скандального «антиавтомобильного» движения создали своего рода дочернюю структуру с исламским оттенком - проект «Стоп харам». Его задача – патрулировать столичные улицы в поиске курящих и потребляющих спиртное мусульман.

Новое движение основал участник «Стохама» Ислам Исмаилов, который привнес в его название понятие «харам», которое в исламе подразумевает запретные действия. Со своими соратниками Исмаилов дежурит, например, на столичной площади трех вокзалов, сообщает «Интерфакс».

Участники «Стоп харам» выявляют нарушителей среди мусульман, увещевают их, записывают происходящее на камеру и выкладывают потом на YouTube.

По словам Исмаилова, их миссия заключается в том, чтобы попытаться убедить «нарушителей» отречься от вредных привычек и «призвать их к религии Аллаха и к соблюдению норм общечеловеческой морали».

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