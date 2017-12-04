Москва застыла в восьмибалльных «пробках»
Москву парализовали восьмибалльные «пробки» из-за сильного снегопада, обрушившегося на столичный регион.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы в утренний час пик выросли на два балла по сравнению с обычной обстановкой.
На данный момент движение значительно затруднено в сторону центра на Варшавском, Каширском, Можайском, Ленинградском и Ярославском шоссе.
Кроме того, «пробки» образовались на Волоколамском, Рязанском и Ленинском проспектах.
Движение по МКАД затруднено на внешней и внутренней сторонах.
По прогнозу синоптиков, 4 декабря в Москву придет балканский циклон, который принесет ледяной дождь и сильный снегопад, сообщает «Экономика сегодня».
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