Москва застыла в восьмибалльных «пробках»

Москву парализовали восьмибалльные «пробки» из-за сильного снегопада, обрушившегося на столичный регион.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы в утренний час пик выросли на два балла по сравнению с обычной обстановкой.

На данный момент движение значительно затруднено в сторону центра на Варшавском, Каширском, Можайском, Ленинградском и Ярославском шоссе.

Кроме того, «пробки» образовались на Волоколамском, Рязанском и Ленинском проспектах.

Движение по МКАД затруднено на внешней и внутренней сторонах.

По прогнозу синоптиков, 4 декабря в Москву придет балканский циклон, который принесет ледяной дождь и сильный снегопад, сообщает «Экономика сегодня».