Москва ввела для пенсионеров бесплатный проезд на электричках

Столичные пенсионеры и другие граждане льготных категорий получили право на бесплатный проезд в пригородных электричках.

Закон введен в силу с 1 августа 2018 года.

Для того, чтобы воспользоваться льготами, необходимо иметь при себе социальную карту москвича и оформить бесплатный билет.

В список граждан, которым доступны льготы входят: пенсионеры, почётные доноры СССР, России и Москвы, родители и иные законные представители детей-инвалидов, родитель инвалида с детства в случае получения им профессионального образования — до 23 лет, один из родителей в многодетной семье, один из опекунов (попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей), воспитывающий ребенка-сироту в возрасте до 18 лет, приёмные родители, являющиеся участниками пилотного проекта по имущественной поддержке приемных семей, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста и (или) детей-инвалидов.

Проезд осуществляется бесплатно на всех пригородных поездах, включая скорые и экспрессы, передает «НСН».

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