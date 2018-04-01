Москва встретила первый самолет с высланными из США дипломатами

Борт специального летного отряда «Россия» с российскими дипломатами, высланными Вашингтоном в связи с «делом Скрипаля», прибыл в столицу.

Самолет Ил-96-300, который обслуживает первых лиц страны, а также МИД РФ, приземлился во Внуково. На нем прилетела первая группа дипломатов, названных в США персонами нон грата, и члены их семей.

Всего 31 марта из Вашингтона вылетел 171 человек, передает РИА «Новости».

Ранее в британском Солсбери экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль подвергся отравлению нервно-паралитическим веществом. Британия обвинила Россию в причастности к инциденту, Москва категорически отрицает обвинения.