Москва встретила первый самолет с высланными из США дипломатами
Борт специального летного отряда «Россия» с российскими дипломатами, высланными Вашингтоном в связи с «делом Скрипаля», прибыл в столицу.
Самолет Ил-96-300, который обслуживает первых лиц страны, а также МИД РФ, приземлился во Внуково. На нем прилетела первая группа дипломатов, названных в США персонами нон грата, и члены их семей.
Всего 31 марта из Вашингтона вылетел 171 человек, передает РИА «Новости».
Ранее в британском Солсбери экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль подвергся отравлению нервно-паралитическим веществом. Британия обвинила Россию в причастности к инциденту, Москва категорически отрицает обвинения.
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