Москва встала в пробках
Москва в пятницу вечером встала в восьмибальных пробках из-за обрушившегося на город ливня, следует из данных портала «Яндекс.Пробки».
Наибольшие затруднения отмечаются на юге, юго-западе и юго-востоке МКАД по внутренней и внешней стороне.
Ранее в Москве было объявлено штормовое предупреждение в связи с грозой и порывистым ветром. Синоптики также сообщили, что 14 июля может выпасть до 20 процентов месячной нормы осадков.
В свою очередь, в пресс-службе комплекса городского хозяйства заявили, что системы жизнеобеспечения столицы в условиях сильного ливня работали в штатном режиме. Об этом сообщает «Интерфакс».
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