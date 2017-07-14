Москва встала в пробках

Москва в пятницу вечером встала в восьмибальных пробках из-за обрушившегося на город ливня, следует из данных портала «Яндекс.Пробки».

Наибольшие затруднения отмечаются на юге, юго-западе и юго-востоке МКАД по внутренней и внешней стороне.

Ранее в Москве было объявлено штормовое предупреждение в связи с грозой и порывистым ветром. Синоптики также сообщили, что 14 июля может выпасть до 20 процентов месячной нормы осадков.

В свою очередь, в пресс-службе комплекса городского хозяйства заявили, что системы жизнеобеспечения столицы в условиях сильного ливня работали в штатном режиме. Об этом сообщает «Интерфакс».