Москва встала в пробках
Москва встала в многокилометровых пробках из-за мокрого снега, который ухудшил дорожную ситуацию в городе, сообщили в информационном центре департамента транспорта.
По словам собеседника «РИА Новости», общий уровень загруженности на дорогах Москвы составляет 6 баллов.
Наибольшие затруднения наблюдаются при движении в сторону области на Кутузовском, Ленинском, Ленинградском и Пролетарском проспектах, а также на Проспекте 60-летия Октября.
Кроме того, движение осложнено и на западе МКАД по внутренней стороне, а также на всем протяжении Третьего транспортного кольца.
По прогнозам синоптиков, аномальная для мая холодная погода продержится в столичном регионе до конца недели.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии