Москва встала в пробках

Москва встала в многокилометровых пробках из-за мокрого снега, который ухудшил дорожную ситуацию в городе, сообщили в информационном центре департамента транспорта.

По словам собеседника «РИА Новости», общий уровень загруженности на дорогах Москвы составляет 6 баллов.

Наибольшие затруднения наблюдаются при движении в сторону области на Кутузовском, Ленинском, Ленинградском и Пролетарском проспектах, а также на Проспекте 60-летия Октября.

Кроме того, движение осложнено и на западе МКАД по внутренней стороне, а также на всем протяжении Третьего транспортного кольца.

По прогнозам синоптиков, аномальная для мая холодная погода продержится в столичном регионе до конца недели.