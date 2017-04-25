Москва встала в многокилометровых пробках

Московские дороги вечером 25 апреля оказались загружены на 9 баллов по десятибалльной шкале, следует из данных портала «Яндекс.Пробки».

Наиболее загруженными магистралями оказались набережные Яузы из центра, набережные Яузы в центр, проспект Андропова из центра, проспект Андропова в центр, Рязанский проспект из центра.

Кроме того, заторы наблюдаются на Волгоградском проспекте в центр, Рязанском проспекте в центр, Щелковском шоссе в центр.

Самая длинная пробка, протяженностью 26 километров, наблюдается на внутренней стороне МКАД, от Носовихинского шоссе до улицы Подольских Курсантов.

Загруженность Варшавского шоссе в центр составляет 7 баллов, сообщает «Интерфакс».