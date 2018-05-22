Москва вновь провоняла сероводородом с восточных зон

В ночь с 21 на 22 мая на востоке Москвы вновь зафиксировали значительные превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода.

Источником вони стал район Новокосино (мусорный полигон «Кучино», мусоросжигательный завод № 4 и Люберецкие очистные сооружения).

Отклонения от нормы превысили показатели почти в 4 раза. Повышенная концентрация держалась в течение трех часов.

Последний раз вспышка жуткого запаха была зафиксирована в ночь с 14 на 15 мая в столичных районах Печатники, Выхино-Жулебино и Люблино, отмечает ТАСС.