Москва вновь провоняла сероводородом с восточных зон
В ночь с 21 на 22 мая на востоке Москвы вновь зафиксировали значительные превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода.
Источником вони стал район Новокосино (мусорный полигон «Кучино», мусоросжигательный завод № 4 и Люберецкие очистные сооружения).
Отклонения от нормы превысили показатели почти в 4 раза. Повышенная концентрация держалась в течение трех часов.
Последний раз вспышка жуткого запаха была зафиксирована в ночь с 14 на 15 мая в столичных районах Печатники, Выхино-Жулебино и Люблино, отмечает ТАСС.
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