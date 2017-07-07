Москва и Вашингтон выступят гарантами перемирия в Сирии
На юге Сирии с 9 июля начнет действовать режим прекращения огня. Обеспечить его соблюдение всеми группировками обязуются Россия и США.
Кроме того, стороны условились об обеспечении гуманитарного доступа и налаживании контактов между силами оппозиции и мониторинговым центром, который будет работать в Иордании. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, передает ТАСС.
Перемирие устанавливается в соответствии с меморандумом, разработанным российскими, американскими и иорданскими экспертами по итогам международной встречи в Астане.
Следующая новость В Германии построили из книг копию древнего храма
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии