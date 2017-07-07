Москва и Вашингтон выступят гарантами перемирия в Сирии

На юге Сирии с 9 июля начнет действовать режим прекращения огня. Обеспечить его соблюдение всеми группировками обязуются Россия и США.

Кроме того, стороны условились об обеспечении гуманитарного доступа и налаживании контактов между силами оппозиции и мониторинговым центром, который будет работать в Иордании. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, передает ТАСС.

Перемирие устанавливается в соответствии с меморандумом, разработанным российскими, американскими и иорданскими экспертами по итогам международной встречи в Астане.