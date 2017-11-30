Москва уступила Нью-Йорку в топе популярности
Москва заняла второе место в списке самых популярных городов по версии социальной сети Instagram.
Первое место досталось Нью-Йорку, а замыкает тройку лидеров Лондон.
Уточняется, что рейтинг был составлен с учетом геотегов тех мест, где было сделано больше всего фотографий.
Четвертое и пятое место заняли Сан-Паулу и Париж.
Кроме того, в десятку самых популярных городов вошли Лос-Анджелес, Санкт-Петербург, Джакарта, Стамбул и Барселона, сообщает «Национальная служба новостей».
Следующая новость Владимир Путин посмотрел «Легенду о Коловрате»
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии