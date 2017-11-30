Москва уступила Нью-Йорку в топе популярности

Москва заняла второе место в списке самых популярных городов по версии социальной сети Instagram.

Первое место досталось Нью-Йорку, а замыкает тройку лидеров Лондон.

Уточняется, что рейтинг был составлен с учетом геотегов тех мест, где было сделано больше всего фотографий.

Четвертое и пятое место заняли Сан-Паулу и Париж.

Кроме того, в десятку самых популярных городов вошли Лос-Анджелес, Санкт-Петербург, Джакарта, Стамбул и Барселона, сообщает «Национальная служба новостей».