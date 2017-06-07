Москва удваивает скорость возведения зданий
Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин заявил, что строительный цикл городских построек в ближайшее время будет сокращен почти вдвое.
Связано это с переводом большей части документов и процедур в электронный вид, что позволит сократить ввод здания от 4,2 года до максимальных 2,7.
На данном этапе весь строительный цикл состоит из 112 процедур, из которых 66 — федеральные процедуры, отмечает Interfax.
Перевод значительного их числа в электронный вид, из 112 останутся 68, практически удвоит скорость принятия необходимых решений и сроки сдачи строительства.
Специалисты посчитали, что в суточном объеме строительный цикл уменьшится на 549 дней.
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