Москва удваивает скорость возведения зданий

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин заявил, что строительный цикл городских построек в ближайшее время будет сокращен почти вдвое.

Связано это с переводом большей части документов и процедур в электронный вид, что позволит сократить ввод здания от 4,2 года до максимальных 2,7.

На данном этапе весь строительный цикл состоит из 112 процедур, из которых 66 — федеральные процедуры, отмечает Interfax.

Перевод значительного их числа в электронный вид, из 112 останутся 68, практически удвоит скорость принятия необходимых решений и сроки сдачи строительства.

Специалисты посчитали, что в суточном объеме строительный цикл уменьшится на 549 дней.