Москва требует от Киева предоставить доступ к заключенным россиянам
Российские власти обратились к Киеву с требованием допустить консулов к россиянам, которые были задержаны на Украине. Об этом заявил уполномоченный министерства иностранных дел РФ по правам человека Константин Долгов.
Он отметил, что Москва весьма встревожена слухами о секретных тюрьмах Службы безопасности Украины, где, если верить правозащитникам, содержатся россияне. Долгов подчеркнул, что правоохранительные органы Украины должны провести проверку на предмет незаконных задержаний, пыток и унижения человеческого достоинства. Уполномоченный МИД РФ также обратился к ООН, Совету Европы и ОБСЕ с призывом повлиять на Украину с целью пресечения указанной противоправной практики, сообщает РИА Новости.
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