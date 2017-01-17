Москва стала самым популярным у иностранцев российским городом на Новый год

Москва стала самым популярным городом России среди иностранных туристов на новогодние праздники, следует из рейтинга, составленного сервисом RoomGuru.ru.

Второе место в рейтинге досталось Санкт-Петербургу, а замыкает тройку лидеров Владивосток. Кроме того, в топ вошли Казань, Иркутск, Петрозаводск, Екатеринбург, Хабаровск, Ярославль, Псков, Краснодар, Тула, Тюмень, Выборг и Комсомольск-на-Амуре.

В дни новогодних праздников иностранные туристы останавливались в гостиницах Северной столицы в среднем на три ночи и платили за проживание 3,9 тысячи рублей в сутки. В Москве три ночи обошлись постояльцам в 4,3 тысячи рублей в сутки, а во Владивостоке - 3,4 тысячи рублей в сутки, сообщает «Санкт-Петербург.ру».