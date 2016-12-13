Москва стала самым популярным городом России среди туристов
Москва стала самым популярным городом среди иностранных туристов, следует из исследования, проведенного сервисом RoomGuru.ru на основе данных бронирования отелей на сайтах глобального сервиса HotelsCombined.com.
Второе место досталось Санкт-Петербургу, а замыкает тройку лидеров Владивосток.
Приезжая в столицу РФ, иностранные туристы в среднем тратили в сутки около 7,4 тысячи рублей. Санкт-Петербург обходился туристу в 6 тысяч рублей в сутки. Во Владивостоке проживание в среднем обходилось в 6,5 тысячи рублей в сутки. В основном туристы проводили в этих городах не более двух-трех дней.
В список популярных среди туристов городов РФ попали также Иркутск, Сочи, Хабаровск, Казань, Калининград, Екатеринбург и Новосибирск.
Дороже всего проживание обходилось в отелях Красной Поляны в Сочи — около 10,6 тысячи рублей в сутки.
Самым дешевым городом оказался для иностранного туриста оказался город Выборг, где проживание в сутки обойдется в 2,9 тысячи рублей. Об этом сообщает «Санкт-Петербург.ру».
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