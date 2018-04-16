Москва сменит посла РФ в Сирии

Александр Кинщак покинет пост посла России в Сирии и займет место руководителя департамента Ближнего Востока и Северной Африки.

место займет Александр Ефимов, который в настоящее время является послом РФ в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Предполагается, что указ о смене посла в Сирии будет подписан к майским праздникам.