Москва сменит посла РФ в Сирии
Александр Кинщак покинет пост посла России в Сирии и займет место руководителя департамента Ближнего Востока и Северной Африки.
место займет Александр Ефимов, который в настоящее время является послом РФ в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Предполагается, что указ о смене посла в Сирии будет подписан к майским праздникам.
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