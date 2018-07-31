Москва разгрузит Боровское и Киевское шоссе новой трассой
В Москве планируется строительство двух новых дорог, которые позволят разгрузить Киевское и Боровское шоссе.
В частности, появится новый участок дороги Солнцево-Бутово-Видное от Боровского до Киевского шоссе, и участок дороги от Новоорловской улицы до проектируемого проезда №389.
Согласно проекту, на участке дороги Солнцево-Бутово-Видное от Киевского до Боровского шоссе построят проезжую часть, протяженность 3,5 километра, на шесть полос в двух направлениях, сообщает «Экономика сегодня».
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