Москва раскритиковала следствие по МН17

В МИД России считают, что следствие по крушению малазийского «Боинга» рейса MH17 на Украине в 2014 году ведется предвзято и однобоко.

В ведомстве отметили, что международная группа следователей продолжает игнорировать информацию, предоставленную российской стороной. В том числе и секретные сведения о ракетных системах «Бук».

МИД также упомянул о передаче Нидерландам необработанных данных радиолокационного наблюдения за воздушным пространством в момент крушения лайнера. В ведомстве подчеркнули, что эти сведения являются критически важными и абсолютно объективными, поскольку их невозможно изменить.

Заявление МИД РФ было сделано в ответ на промежуточные результаты расследования, в которых утверждается, что самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук», якобы принадлежащего одной из воинских частей в районе Курска, сообщает РИА «Новости».

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