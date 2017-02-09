Москва прокомментировала сопровождение Ту-160 британскими истребителями

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о маршруте полета двух российских бомбардировщиков Ту-160 и подтвердил факт сопровождения их истребителями британских ВВС.

Он пояснил, что Ту-160 выполняли полет в рамках воздушного патрулирования. Маршрут бомбардировщиков пролегал над нейтральными водами в районе акватории Баренцева и Норвежского морей, а также Атлантического океана.

Конашенков отметил, что на отдельных этапах полета Ту-160 сопровождали самолеты иностранных государств, в том числе и британские. При это он выразил удивление тем, что для ВВС Соединненого Королевства сопровождение российских самолетов или кораблей является исключительным событием, передает ТАСС.

Представитель Минобороны также подчеркнул, что Ту-160 действовали в строгом соответствии с международными правилами.

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