Москва прокомментировала намерения Киева относительно российских банков

Украинские власти действуют нецивилизованными и несоответствующими современности методами. Об этом заявил статс-секретарь и заместитель главы МИД России Григорий Карасин.

Он отметил, что санкции, которые Киев планирует ввести в отношении «дочек» российских банков на Украине, являются ударом по интересам простых украинцев. Карасин добавил, что власти страны поступают подобным образом не первый раз и это не вызывает ничего, кроме возмущения, сообщает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что Нацбанк Украины предложил запретить отделениям российских банков в стране выводить капиталы за ее пределы. Представители регулятора заявили, что данная мера направлена на выполнение этими банками всех обязательств перед клиентами, а также на сохранения финансовой стабильности.

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