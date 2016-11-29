Москва примет меры в ответ на резолюцию Запада против СМИ РФ

Россия предпримет ответные шаги на ограничения Запада в отношении отечественных СМИ. Об этом завил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что у Москвы вызывает «глубокую озабоченность» тенденция к нападкам на СМИ, и попытки Запада ограничить право аудитории в некоторых странах на получение альтернативной информации.

По словам Пескова, резолюция Запада является по сути ограничением свободы СМИ, свободы слова, противоречит общему пониманию демократии и подлежит серьезному обсуждению. Передает РИА «Новости».

Ранее в МИД РФ также заявили, что Москвой будет дан ответ на практическое применение резолюции в отношении российских СМИ, принятой Европарламентом.