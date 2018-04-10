Москва пригрозила США «серьезными последствиями» из-за Сирии

Штаты ожидают серьезные последствия, если в результате нанесения ударов по территории Сирии пострадают граждане России. Об этом заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

Он отметил, что предупреждение американской стороне было направлено «по соответствующим каналам», включая военные. Чижов добавил, что своими ударами США собирается ответить сирийским властям «на то, чего не было», передает ТАСС.

Ранее США в очередной раз обвинили власти Сирии в применении химоружия в отношении мирного населения и пригрозили Дамаску военными действиями. Тот обвинения отвергает и в этом сирийское руководство поддерживает Москва.