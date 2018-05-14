Москва пригрозила Европе ответом на расширение санкций

Российская сторона сохраняет за собой право адекватной реакции на возможное внесение пятерых крымских чиновников в число лиц, на которых распространяются санкции ЕС.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой намерения Европы наглядно демонстрируют ее истинное отношение к Крыму и жителям полуострова. Евросоюзу не дают покоя положительные изменения, произошедшие в Крыму после 2014 года, поэтому он стремится наказать причастных к организации референдума.

При этом Захарова добавила, что Европа продолжает придерживаться политики санкций, хотя давно поняла ее тщетность. Единственный результат санкций – накопление «раздражителей», которые не позволяют выстраивать взаимовыгодный диалог, передает ТАСС.