Москва предложила темы к встрече лидеров России и США
Российская сторона подготовила темы встречи президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, которая состоится 7 июля «на полях» саммита G20 в Гамбурге, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По словам министра, пожелания были переданы госсекретарю США Рексу Тиллерсону и его коллегам еще до их визита в Москву в апреле.
Сергей Лавров добавил, что Москва ожидает ответа США, сообщает Life.
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