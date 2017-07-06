Москва предложила темы к встрече лидеров России и США

Российская сторона подготовила темы встречи президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, которая состоится 7 июля «на полях» саммита G20 в Гамбурге, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам министра, пожелания были переданы госсекретарю США Рексу Тиллерсону и его коллегам еще до их визита в Москву в апреле.

Сергей Лавров добавил, что Москва ожидает ответа США, сообщает Life.