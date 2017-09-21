Москва предложила ООН осудить кибербезопасность

Россия разработала проект конвенции по борьбе с киберпреступностью. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр предложил начать обсуждение данного документа в ходе 72-й сессии Генассамблеи ООН. Он подчеркнул необходимость разработки правил поведения в цифровой сфере, которые будут отвечать интересам всех государств, передает «Интерфакс».

Лавров добавил, что подготовленный российской стороной документ является универсальным и затрагивает различные аспекты, в том числе и хакерство.

США и другие западные страны неоднократно обвиняли «русских хакеров» во вмешательстве в свои внутренние дела. Однако ни одно из этих заявлений не было подкреплено реальными доказательствами.

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Места: Россия
Организации: МИД, ООН
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