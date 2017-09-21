Москва предложила ООН осудить кибербезопасность
Россия разработала проект конвенции по борьбе с киберпреступностью. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр предложил начать обсуждение данного документа в ходе 72-й сессии Генассамблеи ООН. Он подчеркнул необходимость разработки правил поведения в цифровой сфере, которые будут отвечать интересам всех государств, передает «Интерфакс».
Лавров добавил, что подготовленный российской стороной документ является универсальным и затрагивает различные аспекты, в том числе и хакерство.
США и другие западные страны неоднократно обвиняли «русских хакеров» во вмешательстве в свои внутренние дела. Однако ни одно из этих заявлений не было подкреплено реальными доказательствами.
Следующая новость Президент Румынии отказался ехать на Украину
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии