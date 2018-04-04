Москва потребовала освободить экипаж сейнера «Норд»

Россия выразила Украине решительный протест в связи с задержанием рыболовецкого судна «Норд» и потребовала немедленного освобождения его экипажа.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, соответствующая нота была вручена временному поверенному в делах Украины в РФ. Москва подчеркнула, что задержание российского судна является неправомерным, передает РИА «Новости».

В Госдуме заявили, что Россия не допустит повторения подобных инцидентов. Угрозы Госпогранслужбы Украины о задержании всех судов, входящих или выходящих из портов Крыма, парламентарии назвали несущественными и нереальными. Если же провокации повторятся, ВМС РФ дадут достойный отпор.

Крымские власти, в свою очередь, заявили, что Киев пытается спровоцировать подобие Карибского кризиса.