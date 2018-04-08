Москва потребовала от Лондона выдать 61 экономического преступника

Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что с 2002 года РФ отправила Британии запрос о выдаче 61 человека, обвиняемых или осужденных за экономические преступления.

«Начиная с 2002 года, в Великобританию нами отправлены запросы о выдаче 61 лица, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений. Сумма ущерба составляет более, чем 0,5 триллиона рублей», - сказал Чайка в программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

Он отметил, что в Британии вступил в силу закон о криминальных финансах и каждый иностранный собственник имущества обязан объяснить происхождение активов, передает РИА «Новости».

«И я вас уверяю, многим из них сделать это будет весьма затруднительно. То есть украденное в России теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши», - добавил Чайка.