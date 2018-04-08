Москва потребовала от Лондона выдать 61 экономического преступника

Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что с 2002 года РФ отправила Британии запрос о выдаче 61 человека, обвиняемых или осужденных за экономические преступления.

«Начиная с 2002 года, в Великобританию нами отправлены запросы о выдаче 61 лица, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений. Сумма ущерба составляет более, чем 0,5 триллиона рублей», - сказал Чайка в программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

Он отметил, что в Британии вступил в силу закон о криминальных финансах и каждый иностранный собственник имущества обязан объяснить происхождение активов, передает РИА «Новости».

«И я вас уверяю, многим из них сделать это будет весьма затруднительно. То есть украденное в России теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши», - добавил Чайка.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Племянница Скрипаля готова явиться в Скотланд-Ярд

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО