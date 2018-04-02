Москва потребовала доступ к результатам по делу Скрипаля

Россия направила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) ноту с требованием предоставить доступ к результатам расследования по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Ранее в Техническом секретариате ОЗХО заявили, что Москва получит запрашиваемую информации при условии, что на то будет согласие Лондона. Российские юристы считают, что подобное требование несостоятельно, рассказал ТАСС постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

В то же время он отметил, что РФ будет добиваться от британской стороны доступа к материалам, которые были собраны в ходе расследования – записям с видеокамер, образцам проб и тому подобному. Кроме того, Москва будет добиваться того, чтобы к расследованию были привлечены и российские эксперты.

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