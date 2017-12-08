Москва поторопила ООН с примирением Израиля и Палестины

Осмысленный политический процесс по урегулированию палестино-израильского конфликта должен быть перезапущен в срочном порядке. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя.

Он отметил, что признание властями США Иерусалима столицей Израиля может еще сильнее осложнить обстановку как в палестино-израильских отношениях, так и в регионе вообще. Дипломат подчеркнул, что необходимо достичь устойчивого урегулирования конфликта путем создания двух отдельных государств, передает ТАСС.

Небензя добавил, что Москва попросила Вашингтон обосновать свое решение относительно Иерусалима, а также предупредила американскую сторону о возможном провале переговоров по ее вине.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Это решение было раскритиковано многими мировыми лидерами. Кроме того, оно послужило поводом для массовых беспорядков в регионе, в которых пострадали порядка 200 палестинцев.