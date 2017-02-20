Москва не поставляла Тегерану наступательные вооружения
Россия выполнила контракт на поставку в Иран зенитно-ракетных систем С-300, однако речь не идет о поставках ИРИ танков, самолетов, вертолетов и другой военной техники наступательного характера, заявил представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Алексей Фролкин.
По его словам, контракт на поставку комплексов ПВО С-300 в Иран выполнен, но в условиях введенных СБ ООН санкций пока преждевременно говорить о поставках в эту страну вертолетов, танков, самолетов и другой военной техники, передает «Интерфакс».
В минувшем году Ирану поставлены четыре дивизиона ЗРС С-300ПМУ2 «Фаворит» разработки и производства АО «Концерн Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».
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