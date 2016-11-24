Москва пообещала зеркально ответить на ограничение работы российских СМИ в ЕС

Если вслед за принятой Европарламентом резолюцией о противодействии «российской пропаганде» последуют конкретные запретительные шаги, ограничивающие деятельность российских журналистов в Евросоюзе, Москва вынуждена будет ответить. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Мы надеемся, что за этой резолюцией не последуют практические решения по ограничению деятельности российских СМИ. Есть повод для такой надежды, потому что принятие этого документа вызвало колоссальную волну непринятия в самом Евросоюзе. Если же этот документ будет на практике реализовываться, то последуют ответные меры, - цитирует Захарову ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя принятую Европарламентом резолюцию, назвал этот шаг «деградацией представлений о демократии».