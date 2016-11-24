Москва пообещала зеркально ответить на ограничение работы российских СМИ в ЕС

Если вслед за принятой Европарламентом резолюцией о противодействии «российской пропаганде» последуют конкретные запретительные шаги, ограничивающие деятельность российских журналистов в Евросоюзе, Москва вынуждена будет ответить. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Мы надеемся, что за этой резолюцией не последуют практические решения по ограничению деятельности российских СМИ. Есть повод для такой надежды, потому что принятие этого документа вызвало колоссальную волну непринятия в самом Евросоюзе. Если же этот документ будет на практике реализовываться, то последуют ответные меры, - цитирует Захарову ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя принятую Европарламентом резолюцию, назвал этот шаг «деградацией представлений о демократии».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, ЕС
Следующая новость Миллер заработал 18 млн долларов и обогнал Сечина по доходам в 2016 году

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО