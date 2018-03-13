Москва получит новый вид дорожных знаков

В Москве на перекрестках появятся новые типы знаков, регулирующих направление движения автомобилей по полосам.

Новые знаки позволят отказаться от размещения табличек на растяжках над дорогой.

Для проверки безопасности идеи в конце марта - начале апреля проведут эксперимент на перекрестках в районе улиц Дубравная, Люблинская, Куусинена и в других местах Москвы.

Вместо одного большого знака сверху устанавливаются два по сторонам проезжей части (у тротуара и над разделительной полосой): один — для водителей, двигающихся по правым полосам, второй — для водителей, двигающихся по левым.

Подобная схема применяется в Беларуси, передает Kommersant.