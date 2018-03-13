Москва получит новый вид дорожных знаков
В Москве на перекрестках появятся новые типы знаков, регулирующих направление движения автомобилей по полосам.
Новые знаки позволят отказаться от размещения табличек на растяжках над дорогой.
Для проверки безопасности идеи в конце марта - начале апреля проведут эксперимент на перекрестках в районе улиц Дубравная, Люблинская, Куусинена и в других местах Москвы.
Вместо одного большого знака сверху устанавливаются два по сторонам проезжей части (у тротуара и над разделительной полосой): один — для водителей, двигающихся по правым полосам, второй — для водителей, двигающихся по левым.
Подобная схема применяется в Беларуси, передает Kommersant.
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