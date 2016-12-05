Москва пока не дождалась реакции Запада на обстрел российского госпиталя в Алеппо

Западные столицы пока никак не отреагировали на сообщение об артиллерийском обстреле «умеренной оппозицией» российского полевого госпиталя в сирийском Алеппо, в результате которого погибли два медика-женщины, несколько мирных граждан, а также серьезное ранение получил детский врач-педиатр.

«Слов осуждения этого из западных столиц не слышно. Призываем наших партнеров все-таки отбросить политизированный подход и вместо деструктивного раскручивания эмоций в медийном пространстве подключиться, наконец, к усилиям по подавлению террористической угрозы в Сирии и поиску политических путей урегулирования сирийского кризиса», - цитирует ТАСС заявление МИД РФ.

Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, призывы Лондона и Парижа к прекращению операции в Восточном Алеппо напоминают попытку выгородить и спасти террористов.

«Усилившиеся призывы из ряда западных столиц к прекращению контртеррористической операции в Восточном Алеппо все больше напоминают отчаянную попытку выгородить и спасти «курируемых» ими и терпящих поражение террористов и экстремистов, то есть тех, кто не брезгует ничем для достижения своих неблаговидных целей. Именно они продолжают использовать мирных граждан в качестве «живого щита», обстреливать и минировать гражданскую инфраструктуру, гуманитарные коридоры», - говорится в документе.

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События: терроризм
Организации: МИД
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