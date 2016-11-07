Москва подготовила план ратификации Парижского соглашения по климату
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства и план реализации мероприятий по ратификации Парижского климатического соглашения.
В соответствии с ним Минприроды МЭР и еще ряд ведомств, а также заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, должны будут к декабрю подготовить предварительную оценку макроэкономических последствий ратификации, передает ТАСС.
В течение следующего года будет подготовлен отчет с оценкой социально-экономических последствий ратификации, а в начале 2019 года – доклад президенту о целесообразности ратификации соглашения. Еще год – до марта 2020-го отводится на подготовку плана мероприятий по ограничению выбросов парниковых газов.
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