Москва подготовила план ратификации Парижского соглашения по климату

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства и план реализации мероприятий по ратификации Парижского климатического соглашения.

В соответствии с ним Минприроды МЭР и еще ряд ведомств, а также заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, должны будут к декабрю подготовить предварительную оценку макроэкономических последствий ратификации, передает ТАСС.

В течение следующего года будет подготовлен отчет с оценкой социально-экономических последствий ратификации, а в начале 2019 года – доклад президенту о целесообразности ратификации соглашения. Еще год – до марта 2020-го отводится на подготовку плана мероприятий по ограничению выбросов парниковых газов.