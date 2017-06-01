Москва побила рекорд атмосферного давления 1941 года
В ночь с 31 мая на 1 июня в столице зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление для летних дней.
Метеорологи сообщают, что барометры показывали 733,2 мм ртутного столба. Эта цифра ниже предыдущего рекорда, зафиксированного в 1941 году, на 1,3 мм.
По словам специалистов, метеочувствительные и пожилые люди сегодня могут испытывать недомогание.
Также сообщается, что на следующей неделе Москву ожидает тридцатиградусная жара, отмечает Life.ru.
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