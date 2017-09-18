Москва и Петербург – самые образованные города РФ
Москва и Санкт-Петербург занимают лидирующие позиции в России по количеству жителей, имеющих законченное высшее образование.
Таковы результаты опроса, проведенного агентством Zoom market в 30 городах России. В нем приняли участие девять тысяч человек в возрасте от 27 до 54 лет.
Более 40% респондентов заявили, что в ближайшем будущем намерены получить дополнительное высшее образование или ученую степень, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».
Лидером рейтинга является Москва, второе место занимает Петербург, третье – Новороссийск. В пятерку также вошли Нижний Новгород и Самара.
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