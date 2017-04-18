Москва переводит магазины на онлайн-кассы
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил через социальные сети о намерениях города летом перевести все магазины розничной торговли на оснащение онлайн-кассами.
Внедрение контрольно-кассовых аппаратов, которые передают информацию о покупке в режиме онлайн, начнется в сфере розничной торговли в Москве с июля, сообщает ТАСС.
С 2017 года российские компании и индивидуальные предприниматели (ИП), реализующие свой бизнес в торговле, должны использовать онлайн-кассы. Все операции по чекам в автоматическом режиме будут отправляться в Федеральную налоговую службу (ФНС).
По словам мэра, после перехода на онлайн-кассы «отслеживать динамику продаж и реальную инфляцию будет проще, как и покупателям контролировать цены на товары».
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