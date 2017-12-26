Москва пережила самую холодную ночь с начала зимы
Прошедшая ночь стала самой холодной в Московском регионе с начала зимы, сообщили в Гидрометцентре России.
Столбики термометров опустились до 7,4 градусов ниже нуля.
При этом абсолютный рекорд был установлен в 1888 году, когда температура воздуха в этот день составила 36,7 градусов ниже нуля.
Сегодня москвичей ожидает небольшой снег и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха не опустится ниже нулевой отметки, сообщает «Федерал пресс».
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