Москва передала Варшаве записи «черного ящика» Ту-154 Леха Качиньского

Записи речевого самописца с потерпевшего катастрофу под Смоленском самолета президента Польши Леха Качиньского переданы польскому правительству. Об этом сообщило посольство РФ в Варшаве.

«Записи речевого самописца польского президентского самолета неоднократно проверялись в присутствии польских представителей с участием польских экспертов», - цитирует сообщение пресс-службы дипломатического представительства «Интерфакс».

Как отмечается в документе, МИД России дал посольству Польши официальные разъяснения в связи с нотой польского посольства в Москве относительно комментариев российского президента Владимира Путина на пресс-конференции 23 декабря 2016 года по теме катастрофы польского президентского самолета под Смоленском 10 апреля 2010 года.

В частности, в МИД РФ отметили, что «в своих высказываниях по теме катастрофы президент Российской Федерации опирался на известные факты, которые соответствуют результатам и выводам расследований данного происшествия, произведенных официальными российскими и польскими комиссиями и органами».

Ранее, выступая на «большой» пресс-конференции по итогам 2016 года Путин выразил недоумение тем, что вокруг катастрофы под Смоленском с годами возникает столько домыслов, и заявил, что лично слышал расшифровку переговоров в кабине пилота за секунды до трагедии.

«Ключевые факты, упомянутые президентом РФ в своем выступлении, подтверждаются расшифровкой звукозаписи переговоров в кабине экипажа бортового самописца польского президентского самолета, при этом аутентичная звукозапись данных переговоров имеется у польской стороны», - подчеркнули в посольстве РФ.

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Места: Россия
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