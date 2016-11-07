Москва и Пекин договорились о поддержке бизнеса

Россия и Китай создадут совместную платформу поддержки малого и среднего бизнеса. Соответствующее соглашение было достигнуто в ходе переговоров главы правительства РФ Дмитрия Медведева и премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.

Российский премьер также отметил, что в будущем может быть введен преференциальный режим торговли между двумя странами, передает ТАСС.

Медведев выразил удовлетворение уровнем российско-китайского экономического сотрудничества, отметив, что в текущем году товарооборот превысил показатель в 40 миллиардов долларов. Он добавил, что страны намерены наращивать в расчетах долю национальных валют.

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