Москва ответит на высылку дипломатов из Европы и США

Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов из США и стран ЕС в связи с «делом Скрипаля», говорится в сообщении МИД России.

«Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно, и мы на него отреагируем», - отмечается в материале российского МИД.

В нем также подчеркивается, что подобный шаг не отвечает задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта британском городе Солсбери.

Кроме того, решение о высылке российских дипломатов из Европы и США в МИД РФ назвали провокационным жестом солидарности с Лондоном.

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск объявил, что решение о высылке российских дипломатов приняли 14 европейских стран, среди которых Франция, Германия, Италия, Польша, Ирландия и другие.

Аналогичное решение приняли и в США. Из страны будут высланы 60 российских дипломатов, а также будет закрыто генконсульство РФ в Сиэтле.

4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сразу же поспешила обвинить в произошедшем Москву, заявив, что «с высокой долей вероятности» к отравлению причастна Россия. Вместе с тем, никаких доказательств предоставлено не было, сообщает «Интерфакс».

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