Москва ответит на расширение санкций США
Москва готова ответить на расширение санкций США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
- Наш ответ, разумеется, последует. Мы не будем сейчас анонсировать то, в какой форме и в каком виде он будет сделан, — сказал Рябков, комментируя включение в санкционные списки шестерых депутатов Государственной думы от Крыма.
По его мнению, расширение санкционных списков США является проявлением абсолютно обанкротившейся политики уходящей администрации президента Барака Обамы.
Он также отметил, что администрация Обамы продолжает рушить отношения с Россией, выразив надежду, что на смену администрации Обамы придут люди, которые более ответственно подойдут к отношениям с РФ. Об этом сообщает «РИА Новости».
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