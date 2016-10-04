Москва ответила на идею об ограничении права вето в Совбезе ООН

В российском МИДе отреагировали на предложение ограничить членов Совета безопасности ООН в их праве вето.

Такое право является не прерогативой секретариата ООН, а частью права постоянных членов Совбеза на реализацию своих интересов. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я хотела бы напомнить, что право вето — это не какая-то привилегия, это — вопрос использования своих полномочий в собственных интересах. Это вопрос баланса сил», — сказала Захарова.

Она напомнила, что когда создавалась ООН, этот уникальный инструмент был разработан и зарекомендовал себя на протяжении 70 лет именно для того, чтобы мир не потерял стратегического баланса, сообщает РИА Новости.

Сегодня верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн призвал Совбез ограничить право вето его постоянных членов для решения проблем в Сирии.

Сейчас в состав постоянных членов Совбеза входят пять стран: Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. Все они могут блокировать любую резолюцию ООН.

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