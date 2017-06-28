Москва отрицает пленение российского военного на Украине

В Минобороны России назвали не соответствующим действительности сообщение о якобы захвате в плен на Донбассе российского военнослужащего-контрактника.

О пленении россиянина по имени Виктор Агеев ранее сообщила «русская служба ВВС» со ссылкой на военное ведомство Украины.

В Москве подчеркнули, что Агеев был уволен в запас в мае прошлого года после прохождения срочной службы в рядах ВС РФ. На контрактную службу он не поступал, данное утверждение является домыслом украинской стороны.

В Минобороны РФ пояснили, что запись о прохождении контрактной службы Агеевым должна была бы содержаться в его военном билете. Однако украинские спецслужбы не смогли таковую подделать. «Именно по этой причине украинские пропагандисты не стали публиковать фотографии других страниц военного билета, а в очередной раз использовали дилетантов из британской Би-Би-Си для распространения фейковых «разоблачений», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

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